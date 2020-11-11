Торпедо — Факел (11.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Факел» — «Торпедо» 0:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Факел» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Торпедо»).

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