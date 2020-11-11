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    Торпедо — Факел: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Торпедо — Факел (11.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 19:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч «Торпедо» — «Факел».

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    Последний матч между собой: «Факел» — «Торпедо» 0:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Факел» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Торпедо»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Торпедо» — «Факел» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Торпедо» и «Факел», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

    И специально к матчу «Торпедо» — «Факел» БК «Фонбет» предлагает сделать ставку и получить бонус до 15 000 рублей. Бонус активируется при пополнении всего от 500 рублей. 0

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