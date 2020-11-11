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    Оренбург — Иртыш Омск: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Оренбург — Иртыш Омск: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (11.11.2020)

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    В 16:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч «Оренбург» — «Иртыш Омск».

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Иртыш Омск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Оренбург»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Иртыш Омск».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    И специальное предложение к матчу «Оренбург» — «Иртыш Омск»: страховка первой ставки от БК Bettery. Что нужно сделать: регистрируйтесь, пополняйте счет, делайте ставку. Если она проиграет, 500 рублей вернутся на ваш счет! 0

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