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    Бэйцзин Гоань — Шанхай СИПГ: онлайн-трансляция матча начнется в 14:35

    Бэйцзин Гоань — Шанхай СИПГ: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (11.11.2020)

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая Бэйцзин Гоань
    В 14:35 в чемпионате Китая по футболу начнётся матч «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай СИПГ».

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    Последний матч между собой: «Шанхай СИПГ» — «Бэйцзин Гоань» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бэйцзин Гоань»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай СИПГ» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Бэйцзин Гоань» и «Шанхай СИПГ», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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