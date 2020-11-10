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    Ашхабад — Энергетик Мары: онлайн-трансляция матча начнется в 13:30

    Ашхабад — Энергетик Мары: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (10.11.2020)

    Футбол
    В 13:30 в Премьер-лиге Туркмении начнётся матч «Ашхабад» — «Энергетик Мары».

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    Последний матч между собой: «Ашхабад» — «Энергетик Мары» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Энергетик Мары»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ашхабад» — «Энергетик Мары».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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