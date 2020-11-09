Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес Гэлакси (09.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 02:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Ванкувер Уайткэпс» 1:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес Гэлакси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лос-Анджелес Гэлакси»).

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