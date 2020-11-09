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    Сиэтл Саундерс — Сан-Хосе Эрткуэйкс: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Сиэтл Саундерс — Сан-Хосе Эрткуэйкс (09.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 02:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Сиэтл Саундерс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

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    Последний матч между собой: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Сиэтл Саундерс» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сиэтл Саундерс»).

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