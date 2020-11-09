Реал Солт Лэйк — Спортинг Канзас Сити (09.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 02:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Реал Солт Лэйк» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Реал Солт Лэйк»).

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