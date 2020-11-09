Реал Солт Лэйк — Спортинг Канзас Сити (09.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Реал Солт Лэйк» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Реал Солт Лэйк»).
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