Оксфорд Сити — Нортгемптон Таун (09.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в кубке Англии по футболу начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оксфорд Сити» — «Нортгемптон Таун» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Оксфорд Сити»).

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