ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Локомотив»«Локомотив» летит под откос: пропустили 5 и доигрывали вдевятером
  • 12:47
    • Арбитры Вилков и Безбородов отстранены от работы до конца года
  • 13:05
    • Жеребьевка 1/8 финала Кубка России пройдет в «Лужниках»
  • 11:30
    • «Ювентус» может продать Криштиану Роналду
  • 11:14
    • Медведев поднялся на четвертую позицию в рейтинге ATP
  • 07:49
    • Акинфеев установил два рекорда чемпионатов России
    Все новости спорта

    Оксфорд Сити — Нортгемптон Таун: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Оксфорд Сити — Нортгемптон Таун (09.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии
    В 22:45 в кубке Англии по футболу начнётся матч «Оксфорд Сити» — «Нортгемптон Таун».

  • 15 000
  • Бонус + трансляции матчей бесплатноСмотреть!

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оксфорд Сити» — «Нортгемптон Таун» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Оксфорд Сити»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Оксфорд Сити» — «Нортгемптон Таун» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Оксфорд Сити» и «Нортгемптон Таун», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

    И специально к матчу «Оксфорд Сити» — «Нортгемптон Таун» БК «Фонбет» предлагает сделать ставку и получить бонус до 15 000 рублей. Бонус активируется при пополнении всего от 500 рублей. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 25$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Гамбург» будет близок к победе
  • «Хольштайн» — «Гамбург». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • «Жирона» снова не проиграет?
  • «Жирона» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Обыграет ли Франция команду Финляндии на «Стад де Франс»?
  • Франция — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.68
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 22:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Хольштайн — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Жирона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Франция — Финляндия
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:10
    •  1.77
  • Прогноз на матч Оксфорд Сити — Нортхэмптон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры