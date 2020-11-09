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    Миннесота Юнайтед — Даллас: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Миннесота Юнайтед — Даллас (09.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 02:30 в чемпионате МЛС начнётся матч «Миннесота Юнайтед» — «Даллас».

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    Последний матч между собой: «Миннесота Юнайтед» — «Даллас» 3:2 (полная статистика встреч).

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