Миннесота Юнайтед — Даллас (09.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 02:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Миннесота Юнайтед» — «Даллас» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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