Лос-Анджелес — Портленд Тимберс (09.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 02:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Портленд Тимберс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.61.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Лос-Анджелес»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Портленд Тимберс».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.