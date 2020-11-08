Зенит — Краснодар (08.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Краснодар» — «Зенит» 2:4 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар». Коэффициент ставки — 1.90.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Зенит»).
На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
И