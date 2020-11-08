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    Вольфсбург — Хоффенхайм: онлайн-трансляция матча начнется в 17:30

    Вольфсбург — Хоффенхайм (08.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Бундеслига Вольфсбург Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В 17:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Вольфсбург» — «Хоффенхайм».

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    Последний матч между собой: «Хоффенхайм» — «Вольфсбург» 2:3 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вольфсбург» — «Хоффенхайм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» — «Хоффенхайм».

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