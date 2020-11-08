Вольфсбург — Хоффенхайм (08.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Хоффенхайм» — «Вольфсбург» 2:3 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вольфсбург» — «Хоффенхайм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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