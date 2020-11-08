Вальядолид — Атлетик (08.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Атлетик» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вальядолид» — «Атлетик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.25.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Атлетик»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» — «Атлетик».

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