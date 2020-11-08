Валенсия — Реал Мадрид (08.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Валенсия» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Валенсия» — «Реал Мадрид». Коэффициент ставки — 1.86.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Реал Мадрид»).

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