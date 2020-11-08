Славия П — Млада Болеслав (08.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в Высшей лиге Чехии начнётся матч

Последний матч между собой: «Млада Болеслав» — «Славия П» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Славия П»).

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