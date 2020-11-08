Сивасспор — Галатасарай (08.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Сивасспор» — «Галатасарай» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сивасспор»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сивасспор» — «Галатасарай».

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