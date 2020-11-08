Реал Сосьедад — Гранада (08.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:15 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Гранада» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Гранада». Коэффициент ставки — 1.99.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Гранада»).

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