Ницца — Монако (08.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Монако» — «Ницца» 2:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ницца» — «Монако». Коэффициент ставки — 5.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Монако»).

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