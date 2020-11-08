Милан — Верона (08.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Милан» — «Верона» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Милан» — «Верона». Коэффициент ставки — 2.21.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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