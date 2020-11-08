Метц — Дижон (08.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Дижон» — «Метц» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Метц»).

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