Лион — Сент-Этьен (08.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Лион» — «Сент-Этьен» 2:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лион» — «Сент-Этьен» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Лион»).

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