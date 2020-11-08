Лестер — Вулверхэмптон: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (08.11.2020)

В 17:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Вулверхэмптон» — «Лестер» 0:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Вулверхэмптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лестер»).

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