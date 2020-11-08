Истанбул Башакшехир — Генчлербирлиги (08.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Истанбул Башакшехир» — «Генчлербирлиги» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Истанбул Башакшехир»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» — «Генчлербирлиги».

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