Интернасьонал — Куритиба: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (08.11.2020)

В 22:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Куритиба» — «Интернасьонал» 0:1 (полная статистика встреч).

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