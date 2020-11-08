Химки — Рубин: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (08.11.2020)

В 14:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Химки» — «Рубин» 3:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Химки» — «Рубин». Коэффициент ставки — 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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