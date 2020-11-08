Филадельфия Юнион — Нью-Инглэнд Революшн (08.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Филадельфия Юнион» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Нью-Инглэнд Революшн»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Филадельфия Юнион» — «Нью-Инглэнд Революшн».

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