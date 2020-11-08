ЦСКА — Ростов: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (08.11.2020)

В 16:30 в чемпионате России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ростов» — «ЦСКА» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА» — «Ростов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ЦСКА»).

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