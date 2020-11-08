Байер — Боруссия М (08.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Боруссия М» — «Байер» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Байер» — «Боруссия М». Коэффициент ставки — 2.24.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Боруссия М»).

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