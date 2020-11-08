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    Атлетико Гойаньенсе — Коринтианс: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Атлетико Гойаньенсе — Коринтианс (08.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Латинская Америка
    В 03:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Атлетико Гойаньенсе» — «Коринтианс».

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    Последний матч между собой: «Коринтианс» — «Атлетико Гойаньенсе» 0:0 (полная статистика встреч).

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