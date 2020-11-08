Athletico Paranaense — Fortaleza: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (08.11.2020)

В 00:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Fortaleza» — «Athletico Paranaense» 0:2 (полная статистика встреч).

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