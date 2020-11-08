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    Athletico Paranaense — Fortaleza: онлайн-трансляция матча начнется в 00:00

    Athletico Paranaense — Fortaleza: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (08.11.2020)

    Футбол Латинская Америка
    В 00:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Athletico Paranaense» — «Fortaleza».

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    Последний матч между собой: «Fortaleza» — «Athletico Paranaense» 0:2 (полная статистика встреч).

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