Арсенал Лондон — Астон Вилла: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (08.11.2020)

В 22:15 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Арсенал Лондон» 1:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Арсенал Лондон»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Арсенал Лондон» — «Астон Вилла».

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