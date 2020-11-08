Арсенал Лондон — Астон Вилла: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (08.11.2020)

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Арсенал Лондон» 1:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Арсенал Лондон»).
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