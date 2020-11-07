Вест Хэм — Фулхэм (07.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Вест Хэм» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Хэм» — «Фулхэм». Коэффициент ставки — 1.75.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Вест Хэм»).

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