Урал — Спартак: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

В 14:00 в РПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Урал» — «Спартак» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Урал» — «Спартак». Коэффициент ставки — 1.95.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Спартак»).

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