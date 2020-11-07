Унион — Арминия: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

В 17:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Унион» — «Арминия» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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