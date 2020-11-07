Томь — Оренбург (07.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 11:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Эвертон» — «Манчестер Сити» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Оренбург»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Томь» — «Оренбург».

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