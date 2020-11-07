Спартак-2 — Нижний Новгород: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

В 14:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Нижний Новгород» — «Спартак-2» 2:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спартак-2» — «Нижний Новгород». Коэффициент ставки — 2.05.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Нижний Новгород»).

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