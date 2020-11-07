Словацко — Сигма Оломоуц: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

В 18:00 в чемпионате Чехии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Словацко» — «Сигма Оломоуц» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Сигма Оломоуц»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Словацко» — «Сигма Оломоуц».

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