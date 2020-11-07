Штутгарт — Айнтрахт Ф: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

В 17:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «Штутгарт» 3:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Штутгарт» — «Айнтрахт Ф». Коэффициент ставки — 2.87.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Айнтрахт Ф»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» — «Айнтрахт Ф».

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