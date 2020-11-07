Севилья — Осасуна (07.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Севилья» — «Осасуна» 3:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Севилья» — «Осасуна». Коэффициент ставки — 2.28.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Севилья»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Осасуна».

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