Севилья — Осасуна (07.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Севилья» — «Осасуна» 3:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Севилья» — «Осасуна». Коэффициент ставки — 2.28.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Севилья»).
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