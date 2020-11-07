Сент-Трюйден — Генк (07.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в бельгийской Про Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Сент-Трюйден» — «Генк» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Генк»).

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