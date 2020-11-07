Сандерленд — Мэнсфилд Таун (07.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в кубке Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Сандерленд» — «Бёртон Альбион» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сандерленд»).

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