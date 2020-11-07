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    ПСЖ — Ренн: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    ПСЖ — Ренн (07.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига 1 ПСЖ Ренн Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 23:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «ПСЖ» — «Ренн».

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    Последний матч между собой: «Ренн» — «ПСЖ» 2:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПСЖ» — «Ренн». Коэффициент ставки — 2.68.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ПСЖ»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Ренн».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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