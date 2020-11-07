Майнц — Шальке 04: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

В 17:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Майнц» — «Шальке 04» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Майнц» — «Шальке 04» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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