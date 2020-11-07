Линкольн Сити — Форест Грин Роверс (07.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в кубке Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Форест Грин Роверс» — «Линкольн Сити» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Линкольн Сити»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Линкольн Сити» — «Форест Грин Роверс».

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