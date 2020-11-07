Кристал Пэлас — Лидс: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Лидс» 2:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Лидс». Коэффициент ставки — 2.90.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Кристал Пэлас»).
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