Кристал Пэлас — Лидс: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

В 18:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Лидс» 2:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Лидс». Коэффициент ставки — 2.90.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Кристал Пэлас»).

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