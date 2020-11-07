Эйпен — Васланд-Беверен (07.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в бельгийской Про Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Васланд-Беверен» — «Эйпен» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Эйпен»).

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