Челси — Шеффилд Юнайтед: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

В 20:30 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» 3:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент ставки — 1.71.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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