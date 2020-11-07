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    Челси — Шеффилд Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Челси — Шеффилд Юнайтед: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

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    В 20:30 в АПЛ начнётся матч «Челси» — «Шеффилд Юнайтед».

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    Последний матч между собой: «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» 3:0 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент ставки — 1.71.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Шеффилд Юнайтед».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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