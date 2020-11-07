Чарльтон Атлетик — Плимут Аргайл: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

В 18:00 в кубке Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Плимут Аргайл» — «Чарльтон Атлетик» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Плимут Аргайл»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Чарльтон Атлетик» — «Плимут Аргайл».

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