Боруссия Д — Бавария: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

В 20:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Бавария» — «Боруссия Д» 3:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Бавария». Коэффициент ставки — 1.65.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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