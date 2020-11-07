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    Боруссия Д — Бавария: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Боруссия Д — Бавария: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

    Футбол Бундеслига Боруссия Д Бавария Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В 20:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Боруссия Д» — «Бавария».

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    Последний матч между собой: «Бавария» — «Боруссия Д» 3:2 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Бавария». Коэффициент ставки — 1.65.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Боруссия Д» — «Бавария» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Боруссия Д» и «Бавария», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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