Бордо — Монпелье: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.11.2020)

В 19:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Бордо» — «Монпелье» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бордо» — «Монпелье» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Монпелье»).

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